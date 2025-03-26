Cборная России по футболу сыграет с Ираном

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 6 октября

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы федерации футбола Ирана Мехди Таджа агентству ISNA.

Тадж рассказал, что иранцы сыграют с россиянами 6 октября 2025-го для подготовки команды перед чемпионатом мира. Ранее сборная Ирана отобралась на мундиаль 2026 года, который пройдет пройдет в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.

Последний раз сборные России и Ирана встречались на поле в марте 2023 года. Товарищеская встреча прошла в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.