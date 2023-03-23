Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тегеране. Первый мяч на 28-й минуте забил с пенальти российский полузащитник Антон Миранчук. На 47-й минуте форвард иранцев Мехди Тареми также реализовал пенальти и сравнял счет.

26 марта россияне сыграют с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

В ноябре 2022 года сборная России провела товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана. В этих встречах также не удалось выявить победителя.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.