Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче
Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Тегеране. Первый мяч на 28-й минуте забил с пенальти российский полузащитник Антон Миранчук. На 47-й минуте форвард иранцев Мехди Тареми также реализовал пенальти и сравнял счет.
26 марта россияне сыграют с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.
В ноябре 2022 года сборная России провела товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана. В этих встречах также не удалось выявить победителя.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.