Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью 0:0 в товарищеском матче с Узбекистаном

Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 0:0. Команды совершили равное количество ударов по воротам соперника — 4. По владению мячом сильнее оказались россияне — 60 процентов против 40 процентов у сборной Узбекистана.

17 ноября российские футболисты сыграли вничью в товарищеском матче с Таджикистаном в Душанбе. Противостояние закончилось со счетом 0:0. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что эта игра была неравной, но результат назвал справедливым.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.