Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Таджикистаном

Валерий Карпин заявил, что игра сборной России по футболу с Таджикистаном была неравной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги товарищеского матча с Таджикистаном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Именно игра не была равной, а результат, возможно, справедливый», — сказал специалист. Он добавил, что ему понравились действия команды в первом тайме, но в начале второй половины матча футболисты меньше контролировали игру.

Карпин также предположил, что некоторые болельщики будут критиковать сборную. «С Киргизией сыграли в десять раз хуже, но победили и нормально. Сегодня не выиграли, значит, все плохо», — заявил тренер.

Встреча с Таджикистаном прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. 20 ноября россияне также сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Игра пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти.

