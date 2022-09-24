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Спорт

Сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче

Сборная России по футболу обыграла команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеском матче

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу на выезде обыграла Киргизию в товарищеском матче. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, проходившая в Бишкеке, завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, отличившийся с пенальти. Единственный мяч сборной Киргизии забил Алимардон Шукуров.

О проведении товарищеского матча со сборной Киргизии стало известно 7 сентября. Это была первая в истории очная встреча российской и киргизской команд. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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