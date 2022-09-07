Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу узнала соперников по ближайшим матчам. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

24 сентября в Бишкеке пройдет игра со сборной Киргизии. Это будет первая в истории очная встреча российской и киргизской команд. В ноябре россияне на выезде сыграют со сборной Ирана. В данный момент РФС ведет переговоры о третьем товарищеском матче.

29 августа стало известно, что молодежная сборная России также осенью проведет два международных матча в рамках тренировочного сбора в Минске. Отечественные футболисты встретятся с соперниками из Белоруссии и Казахстана.

28 февраля Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.