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Молодежная сборная России по футболу проведет два международных матча

Молодежная сборная России по футболу сыграет с Белоруссией и Казахстаном

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Молодежная сборная России по футболу с 19 по 25 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Минске. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В рамках сбора команда Михаила Галактионова проведет два товарищеских международных матча. 21 сентября россияне сыграют с Белоруссией. 24 сентября команда проведет встречу с Казахстаном.

Тренерский штаб молодежной сборной России планирует вызвать на УТС игроков 2002 года рождения и младше. Целью является просмотр и кандидатов в команду и анализ их игровых качеств.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Молодежная сборная России прекратила борьбу за попадание в финальную часть Евро-2023. Российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

Алексей Гусев
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