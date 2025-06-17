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20:09, 17 июня 2025Мир

Вэнс рассказал о готовящихся мерах Трампа по Ирану

Вэнс: Трамп примет решение о дальнейших мерах против ядерной программы Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших мерах против ядерной программы Ирана. Об этом заявил в соцсети X вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Трамп может принять решение о дальнейших действиях, которые положат конец обогащению урана в Иране. Это решение в конечном итоге принадлежит президенту», — написал он.

Вэнс также подчеркнул, что президент США будет использовать Вооруженные силы только в интересах американского народа.

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции. Он также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется».

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