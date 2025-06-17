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19:31, 17 июня 2025Мир

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Сообщение американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«Безоговорочная капитуляция!» — написал он.

Трамп также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом американский лидер отметил, что его терпение находится «на исходе».

Ранее президент США заявил, что воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем Соединенных Штатов.

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