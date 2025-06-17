Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Сообщение американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.
«Безоговорочная капитуляция!» — написал он.
Трамп также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом американский лидер отметил, что его терпение находится «на исходе».
Ранее президент США заявил, что воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем Соединенных Штатов.