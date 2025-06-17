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19:06, 17 июня 2025Мир

Трамп заявил о контроле США над небом Ирана

Трамп: Воздушное пространство Ирана находится под контролем США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Suzanne Plunkett / Pool Photo / AP

Воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США теперь «полностью контролируют небо над Ираном». Он добавил, что Тегеран обладал хорошими навигаторами и другими средствами для обороны, однако они «не шли ни в какое сравнение» с оружием американского производства.

«Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», — подытожил Трамп.

Ранее вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет в направлении Израиля.

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