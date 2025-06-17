Иран запустил новую волну ракет по Израилю

Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет по Израилю

Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Несколько минут назад началась новая волна атак беспилотников и ракет со стороны Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по целям на оккупированных территориях (имеется ввиду Израиль — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.