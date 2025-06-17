Иран нанес удар по военным базам в Израиле

Mash: Иран атаковал авиабазу Неватим крылатыми ракетами

Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.

Прежде Иран применял баллистические ракеты, которые быстро долетали до Израиля, но чей пуск так же быстро обнаруживала американская база в Турции. Отмечается, что крылатые ракеты были засечены лишь у израильской границы.

Ранее в Тель-Авиве зенитная ракета упала при неудачном запуске. На видео можно заметить, как ракета поднимается в воздух, а затем стремительно падает вниз. Как утверждается в публикации, информации о пострадавших пока не было.

