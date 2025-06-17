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01:07, 17 июня 2025Мир

В Тель-Авиве при неудачном запуске упала зенитная ракета

Опубликовано видео упавшей при неудачном запуске зенитной ракеты в Тель-Авиве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Тель-Авиве зенитная ракета упала при неудачном запуске. Кадры происшествия публикует Baza в Telegram-канале.

На видео можно заметить, как ракета поднимается в воздух, а затем стремительно падает вниз. Как утверждается в публикации, информации о пострадавших пока не было. В настоящий момент в Израиле ожидают новой волны иранских баллистических ракет. По всей стране объявлена тревога.

По словам военкоров, на видео запечатлена ракета американского ЗРК типа Arrow, которая вышла из строя.

Ранее сообщалось, что Иран будет непрерывно наносить удары по Израилю до раннего утра. О начале девятой волны операции «Правдивое обещание 3» заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

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