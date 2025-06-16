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23:38, 16 июня 2025Мир

Иран анонсировал новые удары по Израилю «до раннего утра»

Fars: Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран будет непрерывно наносить удары по Израилю до раннего утра. С таким анонсом выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«Пресс-секретарь КСИР: девятая волна операции «Правдивое обещание 3» началась несколько мгновений назад и будет продолжаться непрерывно до утра», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Иран приступил к новой волне ответных запусков ракет по Израилю. «Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — утверждается в публикации агентства Tasnim.

Ранее канал SNN сообщил, что Иран даст Израилю сокрушительный ответ в ближайшие часы. По данным телеканала, целями ударов станут многочисленные военные объекты на территории Израиля. Кроме того, под удар попадет авиабаза Рамат-Давид, которая сыграла «ключевую роль в агрессии против Ирана».

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