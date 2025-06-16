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21:04, 16 июня 2025Мир

В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

SNN: Иран даст Израилю сокрушительный ответ в ближайшие часы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matan Golan / Globallookpress.com

Иран даст Израилю сокрушительный ответ в ближайшие часы. Об этом сообщает канал SNN.

По данным телеканала, целями ударов станут многочисленные военные объекты на территории Израиля. Кроме того, под удар попадет авиабаза Рамат-Давид, которая сыграла «ключевую роль в агрессии против Ирана».

Ранее газета Hamshahri online сообщила, что Иран подготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время.

16 июня агентство Tasnim сообщало, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана.

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