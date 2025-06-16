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17:33, 16 июня 2025Мир

Иран пообещал Израилю жесткий ответ

Tasnim: В Израиле не останется безопасного места в случае ударов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leo Correa / AP

В Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана. Об этом заявил иранский чиновник в разговоре с агентством Tasnim.

«Если Израиль предпримет еще один шаг в атаке на иранские жилые здания, в Израиле не останется ни одного безопасного места. Иран уже нацелился на скрытые и открытые военно-стратегические объекты (...) мы уничтожим эти объекты над головами израильских военных», — указал собеседник.

Чиновник добавил, что Иран не будет наносить удары по жилым районам Израиля, однако Тегеран доказал свою готовность к жесткому ответу и при необходимости проявит ее.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Иран готов к переговорам по ядерному оружию и прекращению боевых действий, направляя соответствующие сигналы через своих посредников. Дополнительно уточняется, что иранская сторона указала Израилю, что обеим державам выгодно сдержать насилие, а не развить спираль эскалации.

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