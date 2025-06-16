Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 16 июня 2025Мир

Иран приготовился к очень большому удару по Израилю

Fars: Иран приготовился к очень большому удару по Израилю
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран приготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время. Об этом пишет газета Hamshahri online со ссылкой на агентство Fars.

«Высокопоставленный представитель службы безопасности заявил: "Иран готовится к очень большому удару после первой неудачи"», — приводит издание слова одного из военных.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана. Чиновник в беседе добавил, что Иран не будет наносить удары по жилым районам Израиля, однако Тегеран доказал свою готовность к жесткому ответу и при необходимости проявит ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия может купить новейший российский Су-57 и получить полный доступ к его технологиям. Что известно о возможной сделке?

    Зеленский сделал заявление о внеблоковом статусе Украины

    Курортная страна Европы усложнила пересадку россиянам

    Начальник ГАИ лишился автомойки и машин после скандального эскорта для российской певицы

    Россиянам назвали способы взыскать ущерб с затопивших жилье соседей

    Tesla выпустила новые электрокары

    Жители приграничья придумали необычный способ оповещения вместо нерабочей сирены

    Курение назвали модным трендом 2025 года

    Министр обороны Польши отказался от благодарности Украины

    Израиль пригрозил лидеру Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости