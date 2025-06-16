Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 16 июня 2025Мир

В Иране сообщили о новых ответных запусках ракет по Израилю

Tasnim: Иран приступил к новым ответным запускам ракет по Израилю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран приступил к новой волне ответных запусков ракет по Израилю. Об этом пишет агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — утверждается в публикации.

Ранее канал SNN сообщил, что Иран даст Израилю сокрушительный ответ в ближайшие часы. По данным телеканала, целями ударов станут многочисленные военные объекты на территории Израиля. Кроме того, под удар попадет авиабаза Рамат-Давид, которая сыграла «ключевую роль в агрессии против Ирана».

До этого газета Hamshahri online писала, что Иран подготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Стала известна судьба покинувших Иран российских ученых

    Стало известно о «последнем предложении» Трампа Ирану

    Трамп высказался об участии Путина в ближайших встречах «Большой семерки»

    В Иране сообщили о новых ответных запусках ракет по Израилю

    В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

    Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

    Названо сходство операций Украины и Израиля

    Захарова назвала условие перезагрузки отношений России с Европой

    В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости