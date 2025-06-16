В Иране сообщили о новых ответных запусках ракет по Израилю

Tasnim: Иран приступил к новым ответным запускам ракет по Израилю

Иран приступил к новой волне ответных запусков ракет по Израилю. Об этом пишет агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — утверждается в публикации.

Ранее канал SNN сообщил, что Иран даст Израилю сокрушительный ответ в ближайшие часы. По данным телеканала, целями ударов станут многочисленные военные объекты на территории Израиля. Кроме того, под удар попадет авиабаза Рамат-Давид, которая сыграла «ключевую роль в агрессии против Ирана».

До этого газета Hamshahri online писала, что Иран подготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время.