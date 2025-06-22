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13:25, 22 июня 2025Бывший СССР

Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей

Белорусский оппозиционер Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вышедший из тюремного заключения белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей. Видео опубликовано в Telegram-канале его супруги и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Супруга говорит: "Доченька, это твой папа приехал"», — произнес блогер и расплакался, комментируя встречу после освобождения.

Как рассказала Светлана Тихановская, их ребенок не сразу узнал отца при встрече. Совместная пресс-конференция Тихановских велась на русском языке.

В 2021 году Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

21 июня Тихановский вышел на свободу в Белоруссии. По данным издания «Наша Нива», освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.

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