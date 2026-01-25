Реклама

17:32, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский сравнил права белорусов и собаки Лукашенко

Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у народа Белоруссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о ситуации с правами и свободами в Белоруссии и прибегнул к необычному сравнению. По его словам, сегодня в стране больше прав имеет собака белорусского лидера, чем сами граждане. Комментарий публикует Telegram-канал «Пул №3».

«Пока что белому шпицу Лукашенко предоставлено больше прав, чем народу Белоруссии», — заявил Зеленский. Он напомнил, что у белорусов был шанс изменить положение дел в 2020 году, намекнув на прошедшие президентские выборы в стране, однако тогда, по его мнению, международной поддержки оказалось недостаточно.

Говоря о текущей обстановке, украинский лидер отметил, что со временем цена нерешенных проблем только выросла. По его словам, зависимость Белоруссии от Москвы якобы усилилась, а последствия этого стали опаснее и ощутимее не только для самой страны, но и для соседних государств.

Зеленский подчеркнул, что возможность перемен еще может появиться, однако сейчас путь к ним стал значительно сложнее, чем несколько лет назад.

Ранее Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Он также признавался, что не ищет себе преемника для передачи власти в Белоруссии.

Собака, о которой говорил Зеленский, шпиц по кличке Умка. Пес президента Белоруссии много раз появлялся на публике. Так, в сентябре 2021 года Лукашенко взял его в рабочую поездку в Душанбе. Во время поездки пес успел полежать на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Другой раз собака, живущая лучшую жизнь, посидела на столе, накрытом по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии. Шпиц также присутствовал с хозяином на Параде Победы в Москве. На Западе собаку назвали «отвлекающим маневром».

