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17:39, 9 мая 2024Бывший СССР

В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром

Bild: собака Лукашенко на параде в Москве стала отвлекающим маневром
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: РИА Новости

Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая присутствовала с хозяином на Параде Победы в Москве, была отвлекающим маневром. Об этом заявил эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, слова которого приводятся в русскоязычном Telegram-канале издания.

По словам журналиста, Лукашенко с 2021 года появляется на публике с белым Шпицем по кличке Умка, чтобы отвлечь внимание от якобы существующих проблем в стране. Он считает, что появление собаки на параде преследовало те же цели. «Умка выглядел не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля», — написал Репке.

Ранее специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина изучила кадры с Умкой, присутствовавшим с Лукашенко на военном совещании, и высказала мнение, что шпиц страдает от ожирения. «Такой тип вообще по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными, потому что ему тяжело, а люди этого не понимают», — пояснила она.

В феврале Умка также попал на видео во время визита Лукашенко в Ташкент. На кадрах видно, как во время посадки на самолет шпиц идет вслед за президентом по красной дорожке и поднимается на борт воздушного судна по трапу.

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      Константин Лысяков
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