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18:12, 7 февраля 2024Бывший СССР

Собака Лукашенко попала на видео во время визита президента Белоруссии в Ташкент

С визитом в Ташкент вместе с Лукашенко отправился его шпиц по кличке Умка

Вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с визитом в Ташкент отправилась его собака. Шпиц белорусского лидера по кличке Умка попал на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) «Пул инсайд».

На опубликованных кадрах видно, как во время посадки на самолет вслед за президентом по красной дорожке идет его собака, после чего поднимается по трапу на борт воздушного судна.

Во время визита в Узбекистан Лукашенко проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств встретятся как в формате один на один, так и в расширенном составе с участием делегаций.

Ранее шпиц лидера Белоруссии попал на видео сидящим среди блюд на обеденном столе. Ролик был снят во время застолья по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии.

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      Александр Курбатов
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