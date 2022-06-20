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Сидящую на обеденном столе собаку Лукашенко сняли на видео

Сидящая на обеденном столе собака президента Белоруссии Лукашенко попала на видео

Собаку президента Белоруссии Александра Лукашенко по кличке Умка, сидящую среди блюд на обеденном столе, сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Пул первого».

Ролик был снят во время застолья по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии. Белый шпиц попал в объектив камеры, когда люди за столом, в том числе сам Лукашенко, накладывали себе в тарелки еду.

Пес президента Белоруссии уже появлялся на публике — в сентябре 2021 года Лукашенко взял его в рабочую поездку в Душанбе. На одном из фото, сделанном во время визита, видно, что пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На обеденный стол Умка также ложится не впервые: во время интервью Лукашенко с журналисткой Наилей Аскер-заде, пес прилег прямо между тарелок с угощениями.

Алевтина Запольская
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