Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял в рабочую поездку в Душанбе своего шпица Умку. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На размещенном в сети кадре видно, что пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона. «Умка передает всем привет из солнечного Душанбе», — говорится в подписи к посту.

Белорусский лидер отправился в Душанбе в среду, 15 сентября. Позже он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а затем провел двусторонние встречи с пакистанским премьером Имраном Ханом и президентом Ирака Эбрахимом Раиси. Кроме того, как лидер страны-наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он появился на заседании совета глав государств ШОС, приуроченном к 20-летию ее создания.

Белый шпиц Умка уже не раз появлялся на публике. Известно, что Лукашенко любит животных — в его хозяйстве живут лошади и коровы, козы и овцы, птицы и коты. Во время посещения Рогачевского района в августе белорусскому президенту также подарили кролика Рыжика.