Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 8 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко словами «немножко задержался» оценил пребывание у власти

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что немного задержался у власти
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он высказался на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице, его цитирует ТАСС.

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — попросил глава государства.

Лукашенко также призвал сограждан профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах — каждый должен заниматься своими вопросами, чтобы машина работала без сбоев.

Белорусский лидер ранее отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.

До этого Лукашенко говорил, что Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократических процессов. «Я уже видел все. Всякую их демократию. Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Эрдогану с просьбой по Украине

    В России заявили о начале возвращения иностранного бизнеса

    В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

    Лукашенко обратился к белорусам с заявлением о нехватке картофеля

    Женщина отомстила коллегам за сравнение с Дартом Вейдером

    Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Россией защищать правду о Второй мировой

    Язык животных переведут на человеческий

    Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

    Президент Кубы раскритиковал Трампа за слова о Второй мировой войне

    Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости