23:41, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

Актриса Ирина Горбачева попала в базу сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина
Ирина Горбачева

Ирина Горбачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую актрису театра, кино и дубляжа Ирину Горбачеву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что актриса попала в базу сайта, поскольку ей вменяют в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, отмечается, что Горбачева снималась в видеороликах для школьных уроков «Разговоры о важном».

Ранее в базу сайта «Миротворец» попал стендап-комик Нурлан Сабуров из Казахстана, которому запретили въезд в Россию на 50 лет. Юморист оказался в базе сайта, поскольку «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.

    Последние новости

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    В украинском городе пропало электричество после удара ВС России

    Додик рассказал о проблемах Германии из-за плохих отношений с Россией

    Названо наиболее вероятное наказание для Смолова по уголовному делу

    В Кремле высказались о попытках США отдалить Россию от КНР

    Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

    Венгрия отказалась участвовать в войне вместе с Европой

    Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

    В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Все новости
