Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

Актриса Ирина Горбачева попала в базу сайта «Миротворец»

Российскую актрису театра, кино и дубляжа Ирину Горбачеву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что актриса попала в базу сайта, поскольку ей вменяют в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, отмечается, что Горбачева снималась в видеороликах для школьных уроков «Разговоры о важном».

Ранее в базу сайта «Миротворец» попал стендап-комик Нурлан Сабуров из Казахстана, которому запретили въезд в Россию на 50 лет. Юморист оказался в базе сайта, поскольку «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.