19:58, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

Комика Сабурова внесли в базу «Миротворца»

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Стендап-комика Нурлана Сабурова из Казахстана, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что юморист оказался в базе сайта, так как «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.

Также украинский адвокат Евгений Пронин заявил, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении Сабурова уголовное дело. Уточнялось, что причиной могли стать сообщения комика, опубликованные в сети, в которых он утверждал, что передал мотоциклы российским военным.

Ранее стало известно, что Сабуров после запрета въезжать в Россию продолжил выступать в Казахстане. Сообщалось, что он готов работать на частном мероприятии за 1,5 миллиона рублей.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Решение объяснили тем, что стендапер нарушал миграционное и налоговое законодательство России и критиковал спецоперацию на Украине.

