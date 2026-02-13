Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:35, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Комик Сабуров после запрета на въезд в Россию продолжил выступать в Казахстане

Сабуров после отъезда из России продолжил выступать на корпоративах в Казахстане
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стендап-комик Нурлан Сабуров, покинувший Россию после того, как ему запретили въезд в страну, продолжил выступать на корпоративах в Казахстане. Об этом стало известно Super.

Отмечается, что юморист за 10 миллионов тенге (порядка 1,5 миллиона рублей) готов провести мероприятие или выступить с 25-минутной программой. Райдер Сабурова стоит 300 тысяч тенге (47 тысяч рублей).

«Сабуров, как мы узнали, непривередлив: для русских шутить не отказывается, да и разделить сцену с коллегами тоже будет не против», — говорится в материале. Уточняется, что комик запрещает снимать свои выступления, однако до и после мероприятия с ним можно сделать фото.

Ранее стало известно, что Сабуров готов выступить в Риге за 25 тысяч евро (2,2 миллиона рублей). При этом юморист требует перевозить его на Mercedes S-класса и готов проживать только в люксовом номере в отеле.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство.

