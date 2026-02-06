Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В стране у него осталось имущество на 160 миллионов рублей

Комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.

Запрет вступил в силу 30 января. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Известно, что в РФ он владеет имуществом более чем на 60 миллионов рублей.

На границе Сабурову вручили официальный документ о запрете, мотивировав это соображениями национальной безопасности

При этом, как пишут СМИ, в том числе Mash, причиной запрета въезда в страну является также критика юмористом специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.

Сабуров оконфузился на концерте в США

В 2022 году во время выступления в Лос-Анджелесе, США, Сабурову из зала задали компрометирующий вопрос по поводу СВО — от юмориста потребовали высказать свою позицию о происходящих в мире событиях. Тогда комик замешкался, однако напрямую критиковать спецоперацию не стал.

«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — в результате ответил он.

В России у комика осталось имущество на десятки миллионов рублей

Как пишет Shot, в РФ у Сабурова остался двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратов в ЖК «Новорижский», где он жил с женой и тремя детьми. Данное имущество оценивается почти в 130 миллионов рублей.

Кроме того, в собственности у ведущего шоу ЧБД оказался «Гелендваген» 2018 года с «кричащим» номером SBR стоимостью около 20 миллионов. Также в его автопарке имеется Cadillac Escalade 2021 года, который оценивается в среднем в 11 миллионов. Таким образом, в общей сложности в РФ у него осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей.

Стендапер уже попадал в похожую ситуацию

Сабурова останавливали в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года. Тогда ему хотели запретить возвращаться в страну в течение трех лет за нарушение правил въезда в РФ. Отмечалось, что он пытался незаконно легализоваться в стране.

Кроме того, припоминались его связи с лишенными гражданства России комиками Дмитрием Романовым и Славой Комиссаренко.

Несмотря на то, что Сабуров давно и успешно выступает в России, российского гражданства он так и не получил

В последнее время перед решением о запрете на въезд в РФ Сабуров также столкнулся с отменой концертов. Например, его выступления были отменены в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске. Организаторы мероприятий ссылались на «непреодолимые обстоятельства».

По некоторым данным, сейчас Сабуров все еще находится в аэропорту Внуково и не может улететь. Утверждается, что у него нет денег на билет. Сейчас за ним из Дубая вылетели два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета.

Ни юморист, ни его представители пока не комментировали ситуацию.