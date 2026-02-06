Комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.
Запрет вступил в силу 30 января. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Известно, что в РФ он владеет имуществом более чем на 60 миллионов рублей.
На границе Сабурову вручили официальный документ о запрете, мотивировав это соображениями национальной безопасности
При этом, как пишут СМИ, в том числе Mash, причиной запрета въезда в страну является также критика юмористом специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.
Сабуров оконфузился на концерте в США
В 2022 году во время выступления в Лос-Анджелесе, США, Сабурову из зала задали компрометирующий вопрос по поводу СВО — от юмориста потребовали высказать свою позицию о происходящих в мире событиях. Тогда комик замешкался, однако напрямую критиковать спецоперацию не стал.
«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — в результате ответил он.
В России у комика осталось имущество на десятки миллионов рублей
Как пишет Shot, в РФ у Сабурова остался двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратов в ЖК «Новорижский», где он жил с женой и тремя детьми. Данное имущество оценивается почти в 130 миллионов рублей.
Кроме того, в собственности у ведущего шоу ЧБД оказался «Гелендваген» 2018 года с «кричащим» номером SBR стоимостью около 20 миллионов. Также в его автопарке имеется Cadillac Escalade 2021 года, который оценивается в среднем в 11 миллионов. Таким образом, в общей сложности в РФ у него осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей.
Стендапер уже попадал в похожую ситуацию
Сабурова останавливали в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года. Тогда ему хотели запретить возвращаться в страну в течение трех лет за нарушение правил въезда в РФ. Отмечалось, что он пытался незаконно легализоваться в стране.
Кроме того, припоминались его связи с лишенными гражданства России комиками Дмитрием Романовым и Славой Комиссаренко.
Несмотря на то, что Сабуров давно и успешно выступает в России, российского гражданства он так и не получил
В последнее время перед решением о запрете на въезд в РФ Сабуров также столкнулся с отменой концертов. Например, его выступления были отменены в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске. Организаторы мероприятий ссылались на «непреодолимые обстоятельства».
По некоторым данным, сейчас Сабуров все еще находится в аэропорту Внуково и не может улететь. Утверждается, что у него нет денег на билет. Сейчас за ним из Дубая вылетели два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета.
Ни юморист, ни его представители пока не комментировали ситуацию.