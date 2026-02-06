Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:33, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

Mash: Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, юмористу запрещено приезжать в страну в течение 50 лет. Решение вступило в силу 30 января.

Отмечается, что юмориста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. В настоящий момент комик не может улететь обратно, так как у него нет денег на билет.

Mash добавило, что Сабурову запретили въезд в страну из-за нарушения миграционного и налогового законодательства России, а также из-за критики спецоперации на Украине.

В декабре 2025 года стало известно, что концерт Сабурова в городе Обнинск Калужской области внезапно отменили. Причиной могли стать шутки комика о россиянах на концерте в 2022 году. В ноябре выступления Сабурова отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге.

В мае 2025 года стендапера задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в миграционный отдел полиции. Уточнялось, что юморист нарушил сроки миграционного учета. Также сообщалось, что Сабуров несколько лет пытался получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Популярная певица прибегла к обезболивающим из-за прически на «Грэмми»

    Названы автобренды с минимальными продажами на вторичном рынке

    США начали готовиться к смене режима в Иране

    Бездыханного россиянина с раздробленным черепом нашли на пляже в Таиланде

    В США назвали победителя в битве американского «Трампа» и российского «Адмирала Нахимова»

    Появились связанные с Пригожиным подробности о пережившем покушение российском генерале

    В России указали на желание Киева сорвать соглашение по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok