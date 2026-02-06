Mash: Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, юмористу запрещено приезжать в страну в течение 50 лет. Решение вступило в силу 30 января.

Отмечается, что юмориста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. В настоящий момент комик не может улететь обратно, так как у него нет денег на билет.

Mash добавило, что Сабурову запретили въезд в страну из-за нарушения миграционного и налогового законодательства России, а также из-за критики спецоперации на Украине.

В декабре 2025 года стало известно, что концерт Сабурова в городе Обнинск Калужской области внезапно отменили. Причиной могли стать шутки комика о россиянах на концерте в 2022 году. В ноябре выступления Сабурова отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге.

В мае 2025 года стендапера задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в миграционный отдел полиции. Уточнялось, что юморист нарушил сроки миграционного учета. Также сообщалось, что Сабуров несколько лет пытался получить российское гражданство.