Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:44, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Отмену концерта комика Нурлана Сабурова связали с шутками про россиян

Концерт комика Сабурова в Обнинске могли отменить из-за шуток про россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Нурлан Сабуров / YouTube

В Обнинске Калужской области внезапно отменили концерт популярного комика из Казахстана Нурлана Сабурова. Как сообщает Mash в Telegram, такое решение может быть связано с шутками юмориста о россиянах.

Мероприятие должно было состояться 8 декабря в Доме ученых, однако за день до концерта стало известно о его отмене. Официальной причиной стала необходимость срочно отремонтировать крышу площадки.

Как считает Mash, в действительности концерт могли отменить из-за просьбы общественников. «Предварительно, Сабурову припомнили его осенний концерт 2022 года в Алма-Ате — там он попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан», — говорится в материале.

Также утверждается, что в ноябре концерты комика отменили в двух других городах — Нижневартовске и Екатеринбурге. Представитель юмориста сообщил, что зрителям вернут деньги за билеты.

В мае Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства России. Юмориста оштрафовали на пять тысяч рублей. При этом сообщалось, что комик уже несколько лет пытается получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok