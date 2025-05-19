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17:25, 19 мая 2025Силовые структуры

Приехавшего в Россию комика наказали и обязали уехать из страны

Комика Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей и обязали выехать из России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Комика Нурлана Сабурова задержали в российском аэропорту

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Задержанного в московском аэропорту Шереметьево комика Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, полицейские обязали нарушителя выехать из России. Знаменитость может вернуться обратно при соблюдении норм законодательства РФ. Отмечается, что Сабурова не стали лишать права на въезд в страну на срок до пяти лет.

Ранее 19 мая сообщалось о задержании Сабурова за нарушение сроков миграционного учета. Артист уже несколько лет пытается получить российское гражданство.

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