Приехавшего в Россию комика наказали и обязали уехать из страны

Комика Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей и обязали выехать из России

Задержанного в московском аэропорту Шереметьево комика Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, полицейские обязали нарушителя выехать из России. Знаменитость может вернуться обратно при соблюдении норм законодательства РФ. Отмечается, что Сабурова не стали лишать права на въезд в страну на срок до пяти лет.

Ранее 19 мая сообщалось о задержании Сабурова за нарушение сроков миграционного учета. Артист уже несколько лет пытается получить российское гражданство.