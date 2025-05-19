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17:05, 19 мая 2025Силовые структуры

Комика Нурлана Сабурова задержали в российском аэропорту

В Шереметьево задержали комика Нурлана Сабурова, его могут выдворить в Казахстан
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стендап-комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательства России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, артисту назначен штраф в размере 5000 рублей. Его могут выдворить из РФ на срок до пяти лет.

Как уточняет Telegram-канал «112», звезда российского стендапа был задержан в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, он нарушил сроки миграционного учета.

По данным источника «112», артист уже несколько лет пытается получить российское гражданство. Сейчас он находится в миграционном отделе полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские задержали за две недели более 900 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство.

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