Комика Нурлана Сабурова задержали в российском аэропорту

Стендап-комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательства России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, артисту назначен штраф в размере 5000 рублей. Его могут выдворить из РФ на срок до пяти лет.
Как уточняет Telegram-канал «112», звезда российского стендапа был задержан в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, он нарушил сроки миграционного учета.
По данным источника «112», артист уже несколько лет пытается получить российское гражданство. Сейчас он находится в миграционном отделе полиции.
Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские задержали за две недели более 900 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство.