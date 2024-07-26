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14:09, 26 июля 2024Силовые структуры

Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

В Петербурге полиция задержала за 2 недели около тысячи мигрантов для выдворения

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские задержали за две недели более 900 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

В ходе рейдов патрульные наряды полиции проверили несколько десятков рынков, 140 заведений общепита, около 150 стройплощадок и около 200 мест компактного проживания мигрантов. В результате было выявлено более 7,5 тысячи административных правонарушений, большая часть из которых связана с миграционным законодательством.

Тех, кто допустил наиболее грубые нарушения, поместили в центры для дальнейшего выдворения за пределы России. Им будет запрещено возвращаться в страну в течение нескольких лет.

Ранее Следственный комитет (СК) России предложил создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами.

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      Илона Палей
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