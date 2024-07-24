СК предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

СК предложил создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет (СК) России выступил с предложением сформировать дорожную карту по замещению в стране трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что вместе с этим необходимо обеспечить россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Также предлагается создать программу внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов на конкретный объект, предусматривающий официальное трудоустройство, проживание в общежитии или программу обеспечения жильем. В ведомстве отметили, что это планируется сделать на примере одного конкретного региона с высоким уровнем безработицы и другого региона, нуждающегося в рабочей силе.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». В частности, приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке.