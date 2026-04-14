Известного российского блогера внесли в базу сайта «Миротворец»

07:59, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Известного блогера Литвина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Михаил Литвин (справа). Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российский блогер Михаил Литвин внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, обнаружив соответствующую запись на ресурсе.

На сайте Литвина обвиняют в поддержке России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в финансировании подразделений российской армии. В карточке блогера указано, что он передал российским военным два грузовых автомобиля «КамАЗ» и еще одну машину.

Ранее режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов заявил, что артистам, попавшим в базу данных украинского сайта «Миротворец», стоит этим гордиться.

9 апреля стало известно, что российский актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца». Владельцы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    В России появилось новое основание уволить сотрудника

    Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

    Италия отвернулась от Трампа

    Раскрыто место хранения боеприпасов ВСУ для ударов по приграничным регионам России

    Неизвестный утопил самокаты в российском городе

    Китай и США стали меньше торговать друг с другом

    Посещение российской больницы закончилось для пациента внезапной смертью

    Тренер сборной Украины объяснил бойкот матча с Россией

    Стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах

    Все новости
