Известного российского блогера внесли в базу сайта «Миротворец»

Известного блогера Литвина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский блогер Михаил Литвин внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, обнаружив соответствующую запись на ресурсе.

На сайте Литвина обвиняют в поддержке России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в финансировании подразделений российской армии. В карточке блогера указано, что он передал российским военным два грузовых автомобиля «КамАЗ» и еще одну машину.

Ранее режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов заявил, что артистам, попавшим в базу данных украинского сайта «Миротворец», стоит этим гордиться.

9 апреля стало известно, что российский актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца». Владельцы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.