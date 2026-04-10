Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:25, 10 апреля 2026

Режиссер Андрей Симонов поздравил актеров с попаданием в базу «Миротворца»
Ольга Коровина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов заявил, что артистам, попавшим в базу данных украинского сайта «Миротворец», стоит этим гордиться. Его комментарий передает «Абзац».

По словам Симонова, «все приличные люди» должны быть в базе скандально известного сайта. «Надо гордиться тем, что нас туда заносят. Поздравляю всех своих коллег с причислением к этому списку», — пояснил кинематографист.

Режиссер добавил, что публикация персональных данных на портале «Миротворец» является попыткой запугивания, однако не может вызвать у людей ничего, кроме смеха.

9 апреля стало известно, что российский актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца». Владельцы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России. В качестве причины указано участие Калюжного в фильме «Малыш». В общей сложности в базу попали девять артистов из картины, повествующей о событиях специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok