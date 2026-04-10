Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

Режиссер Андрей Симонов поздравил актеров с попаданием в базу «Миротворца»

Режиссер фильма «Малыш» Андрей Симонов заявил, что артистам, попавшим в базу данных украинского сайта «Миротворец», стоит этим гордиться. Его комментарий передает «Абзац».

По словам Симонова, «все приличные люди» должны быть в базе скандально известного сайта. «Надо гордиться тем, что нас туда заносят. Поздравляю всех своих коллег с причислением к этому списку», — пояснил кинематографист.

Режиссер добавил, что публикация персональных данных на портале «Миротворец» является попыткой запугивания, однако не может вызвать у людей ничего, кроме смеха.

9 апреля стало известно, что российский актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца». Владельцы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России. В качестве причины указано участие Калюжного в фильме «Малыш». В общей сложности в базу попали девять артистов из картины, повествующей о событиях специальной военной операции.