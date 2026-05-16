Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:03, 16 мая 2026Спорт

Российского вратаря Сафонова назвали украинцем

Футболист ПСВ назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова украинцем
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Футболист ПСВ Килианн Сильдийе назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова украинцем. Об этом сообщает Sports.ru.

Футболисты ПСВ поучаствовали в игре, где им на экране показывали флаги разных стран, и им нужно было назвать игроков оттуда. Сильдийе достался флаг Украины, и он назвал Сафонова.

Затем его партнеры спросили: «Кто это?» и из «Какой он команды?». После короткого совещания ответ Синдийе был засчитан.

Ранее Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции. 30 мая у вратаря будет шанс во второй раз выиграть Лигу чемпионов, в финале ПСЖ сыграет с лондонским «Арсеналом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    На Украине пожаловались на громящий тылы ВСУ пятую неделю самолет-призрак

    Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России

    Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

    Стало известно о требовании США к ОАЭ захватить иранский остров

    ВСУ ударили по регионам России

    Путин совершит поездку за границу на переговоры после визита Трампа в Пекин

    На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

    Трамп сравнил себя и Байдена на встрече с Си Цзиньпином

    Назван мотив Реброва внести залог за Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok