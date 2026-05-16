Российского вратаря Сафонова назвали украинцем

Футболист ПСВ назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова украинцем

Футболист ПСВ Килианн Сильдийе назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова украинцем. Об этом сообщает Sports.ru.

Футболисты ПСВ поучаствовали в игре, где им на экране показывали флаги разных стран, и им нужно было назвать игроков оттуда. Сильдийе достался флаг Украины, и он назвал Сафонова.

Затем его партнеры спросили: «Кто это?» и из «Какой он команды?». После короткого совещания ответ Синдийе был засчитан.

Ранее Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции. 30 мая у вратаря будет шанс во второй раз выиграть Лигу чемпионов, в финале ПСЖ сыграет с лондонским «Арсеналом».