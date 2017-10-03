Госдуме предложили разрешить валютные зарплаты работающим за рубежом россиянам

Правительство предложило разрешить живущим за рубежом гражданам, которые работают в российских организациях, получать зарплату в иностранной валюте. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на обеспечение возможности получения проживающими за пределами России российскими гражданами заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым с юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте», — отмечается в сообщении.

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Поправки вносятся в Трудовой кодекс России и закон о валютном регулировании.

Согласно российскому валютному законодательству, работающие за рубежом резиденты могут получать зарплату от своих работодателей только в рублях на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок вызывает существенные неудобства для этой категории россиян и экономически не обоснован, отмечает пресс-служба правительства.