Россия избежит жестких санкций США

Россию из-за санкций не отключат от международной межбанковской системы SWIFT, заявил ее генеральный директор Готфрид Лайбрандт. Об этом со ссылкой на источники сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Лайбрандта, SWIFT придерживается нейтралитета, «Ведомости» отправили запрос в организацию.

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Позиция организации последовательная и профессиональная, отметил представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин. По его словам, SWIFT еще в 2014 году заявила, что не намерена «отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети», и в марте 2018 года подтвердила свою позицию.

Как стало известно 17 апреля, власти России готовятся к возможному ужесточению санкций со стороны США. В качестве вероятных действий со стороны Вашингтона рассматриваются ограничения в отношении российского госдолга, отключение России от SWIFT, а также меры против Сбербанка и ВТБ.

Вопрос об отключении России от системы в 2014 году поднимали после первых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

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