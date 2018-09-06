«Газпром» уступил главному конкуренту

Газовая компания «Новатэк», принадлежащая Леониду Михельсону, обогнала по общей стоимости «Газпром» и вышла на четвертое место в России, следует из данных торгов на Московской бирже.

В ходе торговой сессии цена акций «Новатэка» выросла до 1150 рублей за штуку. Таким образом, капитализация компании (общая стоимость всех выпущенных акций) достигла 3,4893 триллиона рублей, впервые в истории превысив показатель «Газпрома» — 3,4888 триллиона.

На момент публикации акции «Новатэка» стоили 1163,2 рубля, капитализация равнялась 3,534 триллиона. Бумаги «Газпрома» торговались по 148,02 рубля за штуку, капитализация равнялась 3,505 триллиона.

«Новатэк» поднялся на четвертое место среди всех российских компаний по капитализации, уступая только «Роснефти», Сбербанку и «Лукойлу».

«Новатэк» является крупнейшим независимым производителем газа в России. По итогам первой половины 2018 года объем добытого им газа составил 32,9 миллиарда кубометров. У «Газпрома» этот показатель равняется 253 миллиардам.

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