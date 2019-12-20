В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.

Протестная акция проходит на Октябрьской площади в центре белорусской столицы, ее проведение не было согласовано с властями. К 18:00 по местному времени (совпадает с московским) на месте проведения акции собрались около ста человек. Участники акции скандируют лозунг «Жыве Беларусь» и используют красно-белую символику националистов.

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В середине декабря белорусская оппозиция обратилась к гражданам России с просьбой выступить против интеграции Минска и Москвы и отказаться от признания легитимности документов по интеграции. До этого противники Союзного государства передали в российское посольство в Минске резолюцию, в которой перечислялись требования демонстрантов, участвующих в уличных протестах против российско-белорусской интеграции. На этих акциях, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря присутствовали менее тысячи человек. Люди выкрикивали такие лозунги как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»).

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До этого стало известно, что подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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