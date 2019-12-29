В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Митинг проходит на Октябрьской площади, откуда в прямом эфире ведут интернет-трансляцию некоторые местные СМИ. В центр города вышли несколько десятков представителей оппозиции и граждан, несогласных с планами белорусских властей подписать с Россией интеграционные дорожные карты. Правоохранительные органы не вмешиваются в ход нынешней акции протеста, несмотря на то, что она несанкционированная.

По словам одного из лидеров белорусской оппозиции Вячеслава Сивчика, собравшиеся будут требовать рассекретить переговоры властей. «Мы требуем опубликования 31 так называемой дорожной карты», — сказал он, отметив, что нынешняя акция проходит в том числе в поддержку арестованных за участие в предыдущих митингах.

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В отличие от предыдущих акций протеста, отмечает ТАСС, сегодняшнее мероприятие является немногочисленным. Организаторы связывают это с прошедшими в Минске судебными процессами, после которых под арест было отправлено около десятка активистов оппозиции, в том числе инициатор протестов Павел Северинец.

В середине декабря белорусская оппозиция обратилась к россиянам с просьбой выступить против интеграции Белоруссии и России и отказаться от признания легитимности документов по интеграции. До этого противники Союзного государства передали в российское посольство в Минске резолюцию, в которой перечислялись требования демонстрантов, участвующих в уличных протестах против российско-белорусской интеграции. На этих акциях, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря, присутствовали менее тысячи человек. Митингующие выкрикивали такие лозунги, как «Далучайся!» («Присоединяйся!»), «Жыве Беларусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»).

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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