Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

«Мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой (поставки российской — прим. «Ленты.ру») нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — пояснили в концерне. Там добавили, что риск дефицита моторного топлива в стране отсутствует — его позволят избежать имеющиеся в наличии запасы нефти и режим работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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Ранее в пятницу в «Белнефтехиме» рассказали, что загрузка белорусских НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию.

31 декабря 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться об очередном контракте на поставку топлива. После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск прекратит переговоры с Москвой о поставках нефти и найдет альтернативные источники ее получения.

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