В Белоруссии прокомментировали остановку поставок российской нефти

В Белоруссии продолжают работать два нефтеперерабатывающих завода, однако их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Так в пятницу, 3 января, в концерне «Белнефтехим» прокомментировали остановку поставок российской нефти на белорусские НПЗ, передает ТАСС.

«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», — подчеркнули в концерне.

Там также сообщили, что в настоящее время Белоруссия занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, причем не только из России, но и из других источников.

При этом в российской компании «Транснефть» агентству заявили, что прокачка нефти осуществляется в рамках заявок, полученных от нефтяных компаний. «Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме», — уточнили в компании.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. По словам источника в нефтяной отрасли Белоруссии, в настоящее время предприятия работают на ранее накопленных запасах сырья.

Срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа истек 31 декабря 2019 года. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться о новом контракте на поставку топлива. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прекратит переговоры с Москвой о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива.

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