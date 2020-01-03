Россия прекратила подачу нефти на белорусские заводы

Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в пятницу, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время предприятия работают в штатном режиме на запасах сырья, накопленных в декабре прошлого года.

31 декабря 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Москве и Минску не удалось договориться по поставкам топлива.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск прекратит переговоры с Москвой о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».

Срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа истек 31 декабря 2019 года. Цена поставок составляла 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко заявлял, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до 152 долларов за тысячу кубометров.

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