Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.

Там добавили, что объем сырья, которое поступит на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время, а также запасы, накопленные ранее, позволят обеспечить безостановочную работу предприятий в январе 2020 года. Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.

Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию. 3 января Белоруссия также временно остановила экспорт нефтепродуктов. Отмечалось, что причиной, по которой Россия и Белоруссия не смогли договориться насчет поставок нефти, стало то, что белорусская сторона попросила снизить цену на сырье.

31 декабря 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться об очередном контракте на поставку топлива. После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск прекратит переговоры с Москвой о поставках нефти и найдет альтернативные источники ее получения.

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