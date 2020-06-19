Лукашенко оценил отношения Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оценил белорусско-российские отношения. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства выразил уверенность, что в отношениях Минска и Москвы удастся решить все имеющиеся проблемы. Поскольку они не являются катастрофическими, считает Лукашенко.

Он назвал открытым и добрым телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 19 июня. «Хотя многие тут думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились провести переговоры в Москве по экономическим вопросам. Белорусский лидер приедет в российскую столицу 24 июня для участия в параде Победы. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями.

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