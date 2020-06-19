Путин поговорил с Лукашенко

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны обсудили парад Победы в Москве, ситуацию с коронавирусом и визовое соглашение, подписание которого планируется 19 июня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также Лукашенко подтвердил, что прибудет в российскую столицу 24 июня.

Между тем, по словам пресс-секретаря белорусского президента, вопросы по ситуации с Белгазпромбанком не поднимались.

Бывший глава Белгазпромбанка и один из основных соперников действующего лидера на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан 18 июня и обвиняется в организации преступной схемы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся внутренним делом Минска.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

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