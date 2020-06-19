Белоруссию уличили в попытке оказать давление на послов стран ЕС

Белорусские власти уличили в попытке оказать давление на послов стран-членов Евросоюза, приглашенных на встречу в Министерство иностранных дел Белоруссии 18 июня. Об этом пишет «Витебский курьер».

По информации издания, дипломатам в грубой форме предложили сотрудничать в расследовании дела Белгазпромбанка, основным фигурантом которого является главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико. Комитет государственного контроля (КГК) обвиняет его в организации преступной группировки.

Уточняется, что закрытая встреча с участием послов из ЕС прошла в напряженной обстановке. Основную роль на ней играл председатель КГК Иван Тертель. «Он вел себя жестко, агрессивно, причем не делал исключений даже для высокопоставленных дипломатов», — передают журналисты свидетельства очевидцев.

18 июня в Минске прошел «Пикет солидарности» в поддержку задержанных во время избирательной кампании оппозиционеров. Поводом к началу акции протеста стал арест Виктора Бабарико, собравшего рекордное для альтернативных кандидатов число подписей для выдвижения кандидатуры на пост президента Белоруссии.

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